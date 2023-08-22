Покупка Softline разработчика софта Bell Integrator стоила 5,87 млрд рублей

По итогам I полугодия 2023 года компания погасила задолженность перед предыдущими владельцами "БэллИнтегратор" по отложенному возмещению в размере 165 млн рублей

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Общая сумма сделки по приобретению компанией Softline разработчика софта на заказ Bell Integrator составила 5,87 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности Softline.

"Приобретение группы компаний "БэллИнтегратор" 31 мая 2023 года в обмен на уплаченное вознаграждение в размере 4 341 млн рублей, отложенное возмещение в размере 726 млн рублей и условное вознаграждение в размере 807 млн рублей", - сообщается в отчете.

Согласно сделке, группа компаний Softline заключила договор купли-продажи 100% долей в уставном капитале АО "БэллИнтегратор групп", АО "БеллИнтегратор", ООО "БэллИнтегратор (Минск)", АО "БэллИнтегратор", ООО "БэллИнтегратор инновации", ООО "Би Телеком солюшнз", ООО "БэллИнтегратор сервис", ООО "Би сервис".

В отчете уточняется, по итогам I полугодия 2023 года Softline погасил задолженность перед предыдущими владельцами группы компаний "БэллИнтегратор" по отложенному возмещению в размере 165 млн рублей.

Bell Integrator предлагает услуги по заказной разработке, тестированию, обслуживанию и технической поддержке критически важного и коммерчески чувствительного ПО. Основана в 2003 году.

В начале июня стало известно, что Softline завершила сделку по приобретению компании Bell Integrator. Сумма сделки тогда не называлась.