22 августа, 14:27,
обновлено 22 августа, 14:58

Путин заявил о необходимости продолжать реализацию долгосрочных планов до 2030 года

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, долгосрочность планирования для страны сейчас принципиально важна

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Реализацию долгосрочных планов до 2030 года следует сохранять и выдерживать, долгосрочность планирования для страны сейчас принципиально важна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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"Для того, чтобы двигаться дальше, нам необходимо четко понимать, где работа выстроена эффективно, а где есть отставание, где копятся нерешенные пока вопросы", - сказал глава государства. "На основе этого оперативного анализа [нужно] вносить управленческие коррективы, выделить дополнительные финансовые и иные ресурсы по тем или иным направлениям, чтобы в целом сохранить, выдержать наши долгосрочные планы, просчитанные, как я уже сказал, до 2030 года", - отметил президент.

"Такая долгосрочность планирования принципиально важна", - подчеркнул он. При этом мониторинг и аудит, как указал глава государства, нужны не для формального отчета, не просто для "сверки часов" между ведомствами. По словам Путина, и регионам, и бизнесу, и конкретным предприятиям, безусловно, важно знать, какие задачи государство будет решать в ближайшей и более отдаленной перспективе, какие будут востребованы технологии, какие мощности нужно наращивать, насколько устойчивым, гарантированным будет заказ на продукцию, оборудование, какие социальные и инфраструктурные объекты предстоит строить, где потребуется новое жилье в дополнительных объемах. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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