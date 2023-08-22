Путин заявил о необходимости продолжать реализацию долгосрочных планов до 2030 года

По словам президента, долгосрочность планирования для страны сейчас принципиально важна

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Реализацию долгосрочных планов до 2030 года следует сохранять и выдерживать, долгосрочность планирования для страны сейчас принципиально важна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Для того, чтобы двигаться дальше, нам необходимо четко понимать, где работа выстроена эффективно, а где есть отставание, где копятся нерешенные пока вопросы", - сказал глава государства. "На основе этого оперативного анализа [нужно] вносить управленческие коррективы, выделить дополнительные финансовые и иные ресурсы по тем или иным направлениям, чтобы в целом сохранить, выдержать наши долгосрочные планы, просчитанные, как я уже сказал, до 2030 года", - отметил президент.

"Такая долгосрочность планирования принципиально важна", - подчеркнул он. При этом мониторинг и аудит, как указал глава государства, нужны не для формального отчета, не просто для "сверки часов" между ведомствами. По словам Путина, и регионам, и бизнесу, и конкретным предприятиям, безусловно, важно знать, какие задачи государство будет решать в ближайшей и более отдаленной перспективе, какие будут востребованы технологии, какие мощности нужно наращивать, насколько устойчивым, гарантированным будет заказ на продукцию, оборудование, какие социальные и инфраструктурные объекты предстоит строить, где потребуется новое жилье в дополнительных объемах.