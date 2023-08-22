Путин назвал достаточно устойчивыми темпы экономического роста в России

По словам президента, по итогам 2022 года РФ вошла в пятерку крупнейших экономик мира и обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и по объему экономики

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Темпы экономического роста в стране достаточно устойчивые. По итогам 2022 года Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира и обогнала Германию по паритету покупательной способности и по объему экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Россия по итогам 2022 года <...> вошла в пятерку крупнейших экономик мира", - сказал глава государства. "По данным Всемирного банка, РФ вышла вперед, обогнала Федеративную Республику Германия по паритету покупательной способности, по объему экономики", - отметил он.

Президент также обратил внимание на то, что "несколько месяцев в середине прошлого года были крайне сложными для российских предпринимателей, компаний". "Но уже с третьего квартала в России наметился экономический рост, и сейчас его темпы довольно устойчивы", - подчеркнул он.

Путин в этой связи указал на то, что во втором квартале 2023 года валовой внутренний продукт вырос на 4,9% по сравнению с тем же периодом 2022 года. "Причем более высокими темпами растут отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов, в том числе нефти и газа", - заметил глава государства.