Путин заявил, что российские производители занимают новые ниши

Президент России отметил, что масштабные вложения государства в инфраструктуру, капитальные объекты стимулируют инвестиционную активность частного бизнеса

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские производители занимают новые ниши, в том числе освобожденные западным бизнесом, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Наши производители занимают новые рыночные ниши, в том числе те, которые западные компании сами нам и освободили, а масштабные вложения государства в инфраструктуру, капитальные объекты и так далее, в свою очередь, стимулируют инвестиционную активность частного бизнеса", - сказал глава государства.

Он добавил, что власти РФ "будут и дальше действовать по этому направлению". "Делать именно так нам позволяет состояние государственных финансов", - пояснил Путин, подчеркнув, что текущая бюджетная ситуация в России в целом устойчивая.