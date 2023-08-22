22 августа, 14:31,
обновлено 22 августа, 15:03

Путин заявил, что российские производители занимают новые ниши

© ТАСС/ Ruptly

Президент России отметил, что масштабные вложения государства в инфраструктуру, капитальные объекты стимулируют инвестиционную активность частного бизнеса

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские производители занимают новые ниши, в том числе освобожденные западным бизнесом, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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"Наши производители занимают новые рыночные ниши, в том числе те, которые западные компании сами нам и освободили, а масштабные вложения государства в инфраструктуру, капитальные объекты и так далее, в свою очередь, стимулируют инвестиционную активность частного бизнеса", - сказал глава государства.

Он добавил, что власти РФ "будут и дальше действовать по этому направлению". "Делать именно так нам позволяет состояние государственных финансов", - пояснил Путин, подчеркнув, что текущая бюджетная ситуация в России в целом устойчивая. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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