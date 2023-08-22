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обновлено 22 августа, 14:54

Путин заявил, что бюджетная ситуация в РФ не несет рисков макроэкономической стабильности

По словам президента, по итогам года федеральный бюджет может быть сведен с запланированным профицитом около 2% ВВП

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Текущая бюджетная ситуация в РФ в целом устойчивая, по итогам нынешнего года федеральный бюджет может быть сведен с запланированным профицитом около 2% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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"Текущая бюджетная ситуация в целом устойчива и не несет рисков для макроэкономической стабильности", - сказал глава государства. Он указал, что во II квартале дефицит федерального бюджета сократился почти в восемь раз по сравнению с I кварталом и составил 264 млрд рублей. "В июле баланс бюджета на 458 млрд рублей лучше, чем год назад", - добавил Путин.

"Ожидается, что за июль-сентябрь бюджет будет сведен с профицитом. В целом за год превышение расходов над доходами окажется на запланированном уровне - около 2% ВВП", - подчеркнул президент.

"Нужно использовать все возможности государства, обеспечить максимальную отдачу от всех органов и уровней власти, от их партнерства с обществом, бизнесом для решения национальных задач развития очень многое зависит. Чтобы добиться реальных, ощутимых, а главное, понятных, видимых людям перемен к лучшему в важнейших сферах жизни", - заключил Путин. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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