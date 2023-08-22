Путин: доля рубля при оплате российского экспорта выросла за 1,5 года более чем втрое

Президент России отметил, что она составила 42%

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил о росте расчетов РФ с дружественными странами в рублях и национальных валютах.

"Все больше расчетов в нашей внешней торговле приходится на рубли и дружественные валюты. Так, за 1,5 года доля рубля при оплате российского экспорта выросла более чем втрое - с 12% до 42%, а если считать с валютами дружественных стран, то эта доля достигает 70%", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он отметил, что за первое полугодие 2023 года торговый оборот РФ с экономиками АТЭС вырос на 10,2%, а со странами ЕАЭС - на 14,3%.

"Важно продолжать большую, системную работу, которую мы ведем по укреплению платежной инфраструктуры. Она должна быть надежной, удобной как для наших компаний, так и для их зарубежных партнеров", - заключил Путин.