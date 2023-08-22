Путин: программа долгосрочных сбережений позволит россиянам создать подушку безопасности

Глава государства поставил задачу кабмину и ЦБ РФ сделать этот механизм максимально удобным для граждан

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что программа добровольных долгосрочных сбережений, которая стартует с начала 2024 года, позволит гражданам РФ получить дополнительный доход и создать финансовую подушку безопасности.

"С 1 января 2024 года начнет действовать программа добровольных долгосрочных сбережений граждан. <...> Этот инструмент позволит гражданам получить дополнительный доход в будущем и создать финансовую подушку безопасности", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он пояснил, что для каждого участника программы средства в объеме до 2,8 млн рублей будут застрахованы государством, а при пополнении сбережений на сумму до 400 тыс. рублей будет применяться налоговый вычет. Эта программа, по словам главы государства, запускается в рамках создания ресурса для финансирования масштабных комплексных проектов, которые рассчитаны на длительный срок окупаемости. Путин поставил задачу кабмину и ЦБ РФ сделать механизм максимально удобным для граждан, также кабмину поручено установить конкретные ключевые показатели по программе на следующий год.

Кроме того, президент рассказал, что Банк России совместно с правительством подготовил программу, которая стимулирует финансирование проектов технологического суверенитета и структурной адаптации российской экономики, включая машиностроение, микроэлектронику, медицинскую и фармацевтическую промышленность. "Эти инициативы должны получить дополнительную поддержку со стороны банковского сектора и наших институтов развития", - добавил Путин.