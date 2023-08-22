Рубль укрепляется по отношению к доллару, евро и юаню

К 17:55 мск курс доллара на Московской бирже находился на отметке 94,11 рубля, евро рос на 0,3%, до 102,21 рубля

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Курс рубля в ходе торгов на Московской бирже демонстрирует рост по отношению к доллару, евро и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Согласно данным на 17:22 мск доллар рос на 0,87% и находился на уровне 94,47 рубля, евро прибавлял 0,75% и составлял 102,66 рубля. Юань находился на отметке 12,908 рубля (+0,85%).

К 17:42 мск курс доллара на Московской бирже замедлил рост и находился на отметке 94,26 рубля (+0,65%), евро рос на 0,4%, до 102,31 рубля, юань прибавлял 0,63%, поднимаясь до отметки 12,88 рубля.

К 17:55 мск курс доллара на Московской бирже находился на отметке 94,11 рубля (+0,49%), евро рос на 0,3%, до 102,21 рубля. В то же время юань прибавлял 0,87% и рос до отметки 12,855 рубля.

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, где поручил правительству и ЦБ работать над ограничением спекулятивного спроса на фондовом рынке РФ. Кроме того, Путин отметил, что доля рубля при оплате российского экспорта выросла за 1,5 года более чем втрое, а бюджетная ситуация в РФ не несет рисков макроэкономической стабильности.