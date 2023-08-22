Путин заявил, что компании России почти не размещают акции на отечественном фондовом рынке

По словам президента, с начала года состоялось лишь два первичных размещения

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские компании почти не размещают свои акции на отечественном фондовом рынке, с начала года состоялось лишь два первичных размещения. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент России Владимир Путин.

"Мы с вами не раз говорили о важности развития фондового рынка, о том, что нужно создать дополнительные возможности для привлечения акционерного капитала внутри нашей страны, в том числе для быстро растущих, высокотехнологичных компаний. <…> Отмечу, что сейчас российские компании практически не размещают акции на отечественном фондовом рынке. С начала текущего года состоялось лишь два первичных размещения, кстати, они были удачными", - сказал он.

Путин отметил, что создавать возможности для привлечения акционерного капитала нужно вне зависимости от конъюнктуры на зарубежных площадках. "Знаю, что Центральный банк и правительство работают в этой части, однако здесь еще многое предстоит сделать", - отметил глава государства.