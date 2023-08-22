Путин поручил активнее донастроить инструменты снижения волатильности на фондовом рынке РФ

Глава государства отметил, что такие колебания затрудняют принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий, граждан

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Правительство РФ и Центральный банк должны активнее использовать инструменты и механизмы, позволяющие снизить волатильность на фондовом рынке, так как она затрудняет принятие инвестиционных решений. Такую задачу президент России Владимир Путин поставил на заседании Совета по национальным проектам.

"За последние месяцы на финансовых рынках значительно выросла волатильность - всем нам хорошо это известно. Очевидно, что такие колебания затрудняют принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий, граждан. Правительству и Банку России необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учетом объективной ситуации", - сказал он.

Президент отметил, что надо "существенно нарастить усилия и добиться конкретных, осязаемых результатов". В частности, необходимо добиться снижения спекулятивного спроса и контроля оттока капитала.

"Нужно работать в том числе и над ограничением непродуктивного, спекулятивного спроса в экономике, контролировать отток капитала, мониторить поведение основных участников финансового рынка", - добавил Путин.