Путин заявил, что за первое полугодие реальные доходы россиян выросли на 4,7%

Президент подчеркнул, что это усредненные данные

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Реальные доходы граждан России выросли за первое полугодие текущего года на 4,7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Если в прошлом году реальные располагаемые доходы, к сожалению, снизились на 1%, то за первое полугодие текущего года они уже выросли на 4,7%. Опять же, хочу это тоже подчеркнуть, отметить - в реальном выражении. То есть с учетом инфляции", - сказал он.

Президент подчеркнул, что это усредненные данные. "Тем не менее это показатель. Сопоставимыми темпами, на 4,2% увеличилась и средняя заработная плата по экономике", - добавил он.

Путин также обратил внимание глав регионов на то, что динамика заработных плат в экономике субъектов Федерации является одним из главных показателей эффективности их управленческих команд.