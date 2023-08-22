Путин: повышение МРОТ с 2024 года позитивно скажется на доходах 4,8 млн работников

Глава государства пообещал и дальше индексировать уровень минимального размера оплаты труда, пособия, пенсии и другие выплаты

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Повышение уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% с 1 января 2024 года должно позитивно отразиться на доходах порядка 4,8 млн работников. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Мы продолжаем индексировать и МРОТ, так, чтобы увеличить его отрыв от прожиточного минимума. С 1 января МРОТ был повышен на 6,3%, сейчас он составляет 16 тыс. 242 рубля в месяц. А с 1 января будущего года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%. Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом. Такое решение, безусловно, позитивно должно отразиться на доходах порядка 4,8 млн работников", - сказал он.

Власти РФ продолжат индексацию МРОТ, социальных выплат, пособий, пенсий, а также будут развивать меры поддержки людей с невысокими доходами, добавил Путин.

"Конечно, мы будем и дальше индексировать МРОТ, социальные выплаты, пособия, пенсии, развивать меры поддержки семей, людей с невысокими доходами. Но фундаментальными факторами, которые влияют на реальные доходы, на уровень зарплат, сокращение бедности, конечно же, является само состояние экономики и рынка труда, а также, безусловно, темпы инфляции", - сказал он.