22 августа, 14:51,
обновлено 22 августа, 15:42

Путин сообщил о росте инфляционных рисков в России

По словам президента, задача сдержать рост цен сейчас выходит на первый план

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Инфляционные риски в России растут, задача сдержать рост цен сейчас выходит на первый план. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Объективные данные показывают, что инфляционные риски - хочу обратить на это внимание, мы с коллегами в последнее время обращаемся к этой теме постоянно - инфляционные риски все-таки растут. И задача сдержать рост цен сейчас выходит на первый план", - сказал он.

Президент также попросил коллег из правительства и Центрального банка держать ситуацию на постоянном контроле и соответствующим образом выстраивать экономическую политику. "Я знаю, что здесь споров много, но консенсусы мы до сих пор всегда находили, найдем и сейчас", - добавил он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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