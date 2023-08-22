Медиаконцерн Axel Springer урегулировал трудовой спор с бывшим главным редактором Bild

Детали разрешения конфликта остались неясными

БЕРЛИН, 22 августа. /ТАСС/. Германский медиаконцерн Axel Springer урегулировал трудовой спор с бывшим главным редактором газеты Bild Юлианом Райхельтом, которого обвинили в сексуальных домогательствах, и от которого концерн потребовал не менее €1 млн, в том числе за нарушение договорных отношений, во внесудебном порядке. Об этом сообщила газета Handelsblatt.

Медиа-адвокат Райхельта Бен Ирле подтвердил изданию информацию о достижении соглашения. "По просьбе клиента дальнейших разъяснений по этому поводу нет", - сказал Ирле. Как именно разрешился конфликт и на какие уступки мог пойти Райхельт, осталось неясным. Вероятно, как пишет газета, стороны договорились соблюдать конфиденциальность.

24 апреля журнал Der Spiegel сообщил, что Axel Springer потребовал в суде от Райхельта не менее €1 млн, в том числе за нарушение договорных отношений. Иск был подан в Берлинский суд по трудовым вопросам. Как указывало издание, осенью 2021 года между концерном и Райхельтом был заключен договор об окончании отношений. С точки зрения Axel Springer, бывший редактор нарушил несколько положений этого соглашения, в частности, о необходимости соблюдать конфиденциальность сведений, удалить внутренние данные, а также "запрет на переманивание сотрудников" компании. Дело в том, что Райхельт после ухода привлек в свою фирму Rome Medien GmbH несколько бывших работников Axel Springer.

В октябре 2021 года журналист был освобожден от должности после проведения внутренней проверки. Тогда в заявлении Axel Springer говорилось, что "Юлиан Райхельт абсолютно не разделял личное и профессиональное даже после завершения процедуры юридического сопровождения и корпоративного регулирования весной 2021 года и сказал правлению неправду". Поступали сообщения о многочисленных любовных отношениях Райхельта с молодыми сотрудницами газеты Bild и о превышении служебных полномочий в этом контексте, в частности, оказании давления на женщин, состоявших в связях с ним. Позже бывшая сотрудница Bild подала в США иск против Axel Springer.