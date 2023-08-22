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обновлено 22 августа, 15:32

Путин заявил, что ситуация в экономике России "в целом стабильная, рабочая"

Глава государства отметил, что ее нужно внимательно отслеживать, мониторить, чтобы принимать четкие, а главное, своевременные управленческие решения

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ситуация в российской экономике "в целом стабильная, рабочая", несмотря на множество внешних и внутренних вызовов. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент России Владимир Путин.

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"В целом, несмотря на множество внешних и внутренних вызовов, ситуация [в российской экономике] - стабильная, рабочая, ее нужно внимательно отслеживать, мониторить, чтобы, повторю, принимать четкие, а главное, своевременные управленческие решения", - сказал он.

По словам главы государства, масштаб и сложность задач, которые на данный момент требуют решения, носят "действительно исключительный характер". "Планы у нас амбициозные, большие, и требуют максимальной ответственности, концентрации от каждого управленца, специалиста, сотрудника - в столице, в региональных центрах, на местах", - подчеркнул президент, добавив, что по отдельным направлениям работа идет опережающими темпами, а по некоторым все же наблюдается "определенная просадка по срокам или по объему". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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