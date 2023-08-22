Путин заявил о важности построения экономики предложения в России

По словам президента, " нужна проактивная политика экономики предложения, нацеленная на создание суверенной экономики, которая не только реализует, реагирует на рыночную конъюнктуру, на изменения спроса, а сама его формирует"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Проактивная политика экономики предложения для формирования спроса должна быть выстроена в России. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Конечно же, базой нашей успешной работы по всем направлениям является крепкая, устойчивая экономика - я уже об этом говорил, да и мы с вами это прекрасно понимаем. В этой связи повторю то, что сказал на недавнем Петербургском экономическом форуме: нам нужна проактивная политика экономики предложения, нацеленная на создание суверенной экономики, которая не только реализует, реагирует на рыночную конъюнктуру, на изменения спроса, а сама его формирует", - сказал он.

Это означает повсеместное наращивание производительных сил и сферы услуг, создание новых, современных индустриальных мощностей и целых отраслей, в том числе на основе передовых технологий, которые есть в стране, пояснил Путин. Он выразил уверенность, что такие технологии будут появляться в стране и в будущем "благодаря богатейшему научному, творческому потенциалу России".

"Для построения экономики предложения нужно быть в тесной увязке с представителями делового сообщества, с нашими предпринимателями", - заключил президент.