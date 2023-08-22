Путин заявил о важности сохранения темпов роста промышленного производства

По словам президента, к 2030 году инвестиции должны прибавить в реальном выражении не менее 70% по сравнению с 2020 годом

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал сохранить темы роста промышленного производства и поддерживать инвестиции компаний в их развитие.

"Если в целом промышленное производство во II квартале выросло на 6,3%, то обрабатывающие производства выросли на 11,3%. Очень важно сохранить такую динамику в промышленности, поддержать инвестиции предприятий, компаний в открытие производств, в освоение новых технических решений и создание рабочих мест", - сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он отметил, что на этот счет установлен целевой показатель - к 2030 году инвестиции должны прибавить в реальном выражении не менее 70% по сравнению с 2020 годом. "И динамика здесь хорошая: вот уже третий год подряд она превышает плановые значения", - подчеркнул Путин.