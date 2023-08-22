Американская Cheniere Energy договорилась с германским BASF о поставках СПГ с 2026 года

Размер ежегодных поставок составит до 800 тыс. тонн, сообщили в газовой компании

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Американская газовая компания Cheniere Energy заключила долгосрочное соглашение о ежегодных поставках германскому концерну BASF до 800 тыс. тонн сжиженного природного газа (СПГ) с 2026 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американской фирмы.

"Сегодня компания Cheniere Energy, Inc. объявила о том, что дочерняя компания Cheniere - Cheniere Marketing, LLC - заключила долгосрочное соглашение о продаже и покупке сжиженного природного газа с компанией BASF", - сказано в сообщении. В рамках договоренностей германский концерн обязуется до конца 2043 года ежегодно "приобретать до 800 тыс. тонн СПГ", отмечается в тексте. Начало поставок запланировано на середину 2026 года.

По словам исполнительного вице-президента Cheniere Energy Анатоля Фейгина, это соглашение направлено "на обеспечение стабильности цепочки поставок" СПГ в Германию.

Согласно данным Федерального сетевого агентства (регулятора ФРГ), которые газета Handelsblatt опубликовала в середине июля, поставки в Германию СПГ через новые терминалы составили лишь 6,4% от общего импорта этого вида топлива в республику спустя полгода с момента их запуска. Газета отмечает, что после фактического прекращения поставок газа из России Германия "возлагала большие надежды" на импорт СПГ морским путем. По информации Handelsblatt, СПГ импортируется в страну преимущественно из США.

После начала спецоперации РФ на Украине Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. ФРГ больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба". В настоящий момент в республику не поступает и российский трубопроводный газ, так как в ходе диверсий были разрушены три из четырех веток "Северных потоков". В германском обществе велись дебаты по поводу решения властей не продлевать работу атомных электростанций.

Все это происходило на фоне роста цен на электроэнергию и растущего недовольства со стороны населения. В итоге ФРГ преодолела зиму без сбоев в электроснабжении благодаря поставкам более дорогого сжиженного газа и относительно высоких температур. Правительство Германии неоднократно отмечало, что больше не зависит от поставок российских энергоресурсов.