Microsoft добавит поддержку языка программирования Python в Excel

По информации The Verge, первоначально обновление офисной программы с поддержкой этого языка программирования будет доступно только на Windows

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Microsoft внедрит поддержку языка программирования Python в программу Excel.

"Вы сможете управлять данными и исследовать их в Excel при помощи графиков и библиотек Python, а затем воспользоваться формулами, диаграммами и сводными таблицами Excel для дальнейшего совершенствования своих идей", - приводит портал The Verge слова главного менеджера по современной работе в Microsoft Стефана Киннестранда. При этом пользователи также смогут применять специализированные библиотеки Matplotlib и Seaborn для визуализации данных.

Для доступа к новым функциям не потребуется установка дополнительного программного обеспечения. Первоначально обновление офисной программы с поддержкой языка программирования будет доступно только на Windows, но позже выйдет и на других платформах. Представители Microsoft также отметили, что бета-версия Excel с Python войдет в подписку Microsoft 365, но после завершения тестирования "для доступа к некоторым функциям потребуется приобрести лицензию".