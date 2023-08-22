Литва построит в Балтийском море ветропарк за €2 млрд к 2030 году

По данным Ignitis grupе, мощность установок составит 700 мВт

ВИЛЬНЮС, 22 августа. /ТАСС/. Литва построит в Балтийском море первый в стране электроэнергетический ветропарк с мощностью установок в 700 мВт стоимостью €2 млрд к 2030 году. Об этом сообщила государственная энергетическая компания Ignitis grupе, победившая с международными партнерами в инвестиционном конкурсе.

"К 2027 году будут приняты необходимые инвестиционные решения и начнутся работы по строительству ветропарка, которые мы планируем завершить в 2030 году", - сказал журналистам финансовый директор Ignitis grupе Йонас Римавичюс.

Развивая этот проект, Минэнерго Литвы рассчитывало, что ветропарк у литовских берегов Балтийского моря может быть построен в 2028 году. "Это амбициозный план, от реализации которого мы окончательно не отказываемся, но нашей крайней датой считаем 2030 год", - пояснил Римавичюс.

По его словам, предварительные расчеты показывают, что стоимость строительства ветропарка из расчета мощности составит €3 млн за мВт, или всего €2 млрд.

Начало ветроэнергетике в Литве было положено 20 лет назад, но только сейчас она набрала должные темпы роста. С 2020 года мощность установок удвоилась: в 2021 году в сеть были включены ветровые электростанции общей мощностью 550 мВт, в 2022 году - 946 мВт. Тем самым Литва вывела ветровые электростанции на 20% планируемой к 2030 году мощности.