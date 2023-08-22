Кабмин готовит предложения по инвестиционному налоговому вычету для регионов

Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что в ведомстве рассчитывают обсудить их на Госсовете по инвестициям

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Правительство РФ готовит предложения по возможности инвестиционного налогового вычета регионами для компаний (льгота по налогу на прибыль в обмен на инвестиции в капитальные вложения) за счет долгосрочных бюджетных кредитов. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством.

"На Санкт-Петербургском форуме вы поручили обеспечить со следующего года возможность предоставления такого вычета регионами за счет долгосрочных бюджетных кредитов. Соответствующие предложения готовятся. Рассчитываем обсудить их на Госсовете по инвестициям", - сказал министр.

Он также отметил, что механизм инвестиционного налогового вычета призван стимулировать инвестиции уже действующих прибыльных компаний в новые отрасли и продукты. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс, по его словам, находятся в Госдуме.