22 августа, 15:06,
обновлено 22 августа, 15:37

Кабмин готовит предложения по инвестиционному налоговому вычету для регионов

Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что в ведомстве рассчитывают обсудить их на Госсовете по инвестициям

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Правительство РФ готовит предложения по возможности инвестиционного налогового вычета регионами для компаний (льгота по налогу на прибыль в обмен на инвестиции в капитальные вложения) за счет долгосрочных бюджетных кредитов. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством.

"На Санкт-Петербургском форуме вы поручили обеспечить со следующего года возможность предоставления такого вычета регионами за счет долгосрочных бюджетных кредитов. Соответствующие предложения готовятся. Рассчитываем обсудить их на Госсовете по инвестициям", - сказал министр.

Он также отметил, что механизм инвестиционного налогового вычета призван стимулировать инвестиции уже действующих прибыльных компаний в новые отрасли и продукты. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс, по его словам, находятся в Госдуме. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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