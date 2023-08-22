22 августа, 15:18

Путин: власти РФ понимают, где идет отставание в достижении технологического суверенитета

Президент напомнил, что для ускорения решения этой задачи был запущен ряд дополнительных механизмов, в том числе льготный режим промышленных кластеров, промышленная ипотека и кластерная инвестиционная платформа

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти отдают себе отчет, на каких участках работы идет отставание в достижении технологического суверенитета.

"Конечно, это сложная задача, очень сложная для нас и нашей экономики. Мы прекрасно понимаем, где у нас эти нерешенные задачи, где мы даже отстаем в чем-то", - отметил он на заседании Совета по национальным проектам, говоря об укреплении технологического суверенитета страны.

Путин напомнил, что для ускорения решения этой задачи был запущен ряд дополнительных механизмов, в том числе льготный режим промышленных кластеров, промышленная ипотека и кластерная инвестиционная платформа. "Мы договорились тогда, что в рамках этой платформы в текущем году будут проинвестированы проекты по выпуску приоритетной продукции в обрабатывающей промышленности на сумму не менее 2 трлн рублей. Хотел бы сегодня услышать, как работает этот инструмент и какие есть результаты", - сказал президент. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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