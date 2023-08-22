Мишустин заявил, что руководство страны круглосуточно ведет мониторинг цен

Премьер-министр РФ отметил, что работа по этому направлению необходима для того, чтобы вовремя выявлять отклонения от планов и быстро исправлять ситуацию

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские власти непрерывно ведут спецпроект по рисковым моделям социально-экономического развития и по мониторингу цен, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

"[В России] ведется также специальный проект по рисковым моделям социально-экономического развития и по мониторингу цен", - сказал глава кабмина, указав на то, что работа по этому направлению необходима для того, чтобы вовремя выявлять отклонения от планов и быстро исправлять ситуацию.

"24 на 7 мы как раз ведем такой проект", - подчеркнул премьер. При его реализации, по словам Мишустина, учитывается обратная связь как от людей, так и от бизнес-структур.