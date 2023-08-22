Менеджер по взаимодействию с инвесторами компании Илья Нечаев сообщил, что компания отгружала на рынок РФ в среднем 800 тыс. тонн

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) ждет рекордной отгрузки своей продукции на рынок России в 2023 году, сообщил менеджер по взаимодействию с инвесторами компании Илья Нечаев в ходе телеконференции "Газпромбанк инвестиций".

"Наша загрузка на рынок России в этом году, я бы сказал, будет рекордной. Мы в среднем на протяжении II квартала и видим по текущей загрузке III квартала", - сказал он, добавив, что компания отгружала на рынок РФ в среднем 800 тыс. тонн, а в СНГ продажи были расширены до коридора в 120-150 тыс. тонн.

ММК также ждет роста спроса на металлопродукцию в России в 2023 году на 3-5%, в I полугодии спрос вырос на 10-12%, отметил Нечаев.