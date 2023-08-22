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Путин: развитие логистической инфраструктуры должно опережать рост грузоперевозок

Глава государства отметил, что за последний год объем экспортных грузоперевозок на Азово-Черноморском, восточном и южном направлениях существенно вырос, и все прогнозы указывают на то, что он будет увеличиваться

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Развитие логистической инфраструктуры должно опережать рост грузоперевозок на Азово-Черноморском, восточном и южном направлениях. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на заседании Совета по национальным проектам.

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"Для расширения внешней торговли нужно развивать логистические коридоры, в первую очередь на Азово-Черноморском, восточном и южном направлениях. Только за последний год объем экспортных грузоперевозок по этим маршрутам существенно вырос, и все прогнозы указывают на то, что он будет увеличиваться", - констатировал президент. "Важно, чтобы пропускная способность инфраструктуры росла опережающими темпами, только тогда под эти планы и мощности бизнес будет запускать новые проекты, получат импульс для развития наши регионы и территории", - сказал Путин.

Он напомнил, что правительство уже утвердило так называемые дорожные карты на этот счет, дело за их воплощением в жизнь на практике. По словам главы государства, важно постоянно отслеживать ситуацию в логистике, оперативно решать проблемы, которые здесь возникают.

Путин привел пример из недавнего прошлого, когда в начале года резко повысилась загрузка дальневосточных портов импортными контейнерами, но благодаря совместным действиям правительства и РЖД удалось нарастить их вывоз в европейскую часть России, что существенно упростило и ускорило доставку грузов, решило возникшую проблему. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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