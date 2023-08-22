22 августа, 15:25,
обновлено 22 августа, 15:37

ММК ждет "скромные результаты" актива в Турции из-за нестабильности на местном рынке

Менеджер по взаимодействию с инвесторами компании Илья Нечаев отметил высокую инфляцию, девальвацию и в целом снижение экономической активности в стране

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) ждет "скромные результаты" своего актива в Турции в 2023 году из-за нестабильности на местном рынке, сообщил менеджер по взаимодействию с инвесторами ММК Илья Нечаев в ходе телеконференции "Газпромбанк инвестиций".

"Текущие макроэкономические реалии Турции, а это - высокая инфляция, девальвация и в целом снижение экономической активности в Турции пока не могут нам подтвердить перспективы турецкого рынка, поэтому мы ожидаем достаточно скромные результаты турецкого сегмента в этом году", - сказал он. 

Теги:
Турция
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