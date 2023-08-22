Мишустин назвал дефицит специалистов вызовом для российской экономики

Премьер-министр РФ отметил рекордно низкую безработицу в стране

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Дефицит кадров становится серьезным вызовом для российской экономики. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

"В стране сейчас рекордно низкая безработица. Но при этом в ряде сегментов уже наблюдается дефицит специалистов. Этот вопрос требует такого особого внимания, потому что в долгосрочном плане при положительной динамике в экономике это может для нас стать новым серьезным вызовом, уже стало", - сказал Мишустин.

По его словам, необходима своевременная подготовка и переподготовка персонала, прежде всего для обеспечения перспективного спроса в ключевых секторах. "Владимир Владимирович, вы сказали подробно о профессионалитете, но вот по корректировке контрольных цифр приема и по увеличению его целевого объема по востребованным специальностям, в частности, в промышленности, нужно уже сейчас разработать предложения по изменению и масштабов, и структуры подготовки кадров на ближайшие годы в соответствии с потребностями нашей экономики", - отметил глава кабмина, обращаясь к Путину.

Здесь, как заявил Мишустин, важны как повышение качества образования, так и структурные изменения с учетом текущих и будущих задач. "[Вице-премьер] Татьяна Алексеевна Голикова курирует работу межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Решение этих вопросов будет подробно доложено на заседании Государственного совета в конце сентября", - сказал премьер-министр.

"Еще одно ключевое направление - это рост эффективности российской экономики в целом. В целом у нас сохраняются большие резервы для повышения производительности труда, сокращения низкопроизводительных и низкооплачиваемых рабочих мест, цифровизации процессов и развития технологий искусственного интеллекта, усиления приоритезации и, как следствие, эффективности бюджетных расходов", - сообщил он.