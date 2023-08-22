Мантуров заявил о необходимости аудитов госкомпаний для повышения уровня роботизации

Вице-премьер - глава Минпромторга отметил, что основная причина низкой плотности роботизации в стране в ментальности руководителей предприятий, которым "проще было нанять дополнительных сотрудников, чем инвестировать существенные суммы в роботизацию"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о необходимости проведения технологических аудитов промпредприятий для выработки рекомендаций по роботизации. Прежде всего речь идет о госкомпаниях и компаниях с госучастием, заявил зампред правительства на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Как пояснил вице-премьер, основная причина низкой плотности роботизации в стране в ментальности руководителей предприятий, которым "проще было нанять дополнительных сотрудников, чем инвестировать существенные суммы в роботизацию". При этом срок окупаемости таких затрат в разных отраслях составляет от 2 до 5 лет, подчеркнул Мантуров.

"Чтобы помочь бизнесу в принятии таких решений, есть необходимость проведения технологических аудитов с выработкой рекомендаций по роботизации с экономическим обоснованием. Прежде всего это нужно делать в отношении государственных компаний и компаний с госучастием. И по результатам устанавливать требования по повышению уровня роботизации. Мы включили это предложение в проект протокольного решения. Рассчитываем на вашу, Владимир Владимирович, поддержку", - обратился Мантуров к президенту.

Технологический аудит позволит сформировать запрос к промышленности и в части выпуска самих роботов, и компонентов для них, а также готовых решений по внедрению робототехнических комплексов на предприятия, считает вице-премьер.

"Решением этих задач займутся Центры развития промышленной робототехники. Мероприятия по их созданию мы погружаем в федеральный проект "Развитие производства средств производства". Промышленные роботы в нем выведены в отдельное направление. Предусмотрены меры поддержки, в том числе в части стимулирования спроса", - добавил Мантуров.

В настоящее время выпуском роботов для промпредприятий занимаются 7 отечественных компаний, которые по итогам 2022 года отгрузили заказчикам 120 единиц продукции. При этом их производственные мощности почти в 4 раза превышают этот объем, уточнил вице-премьер.