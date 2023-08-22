Мишустин призвал увеличивать пропускные способности автомобильных и железных дорог

Премьер-министр РФ отметил, что важно переориентировать товарные потоки с недружественных государств на новые перспективные рынки сбыта, в том числе через международные транспортные коридоры

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Работа над совершенствованием инфраструктуры городов, промышленных территорий, а также над увеличением пропускных способностей автомобильных и железных дорог необходима, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Необходимо совершенствовать инфраструктуру городов, промышленных территорий, пропускные способности автомобильных и железных дорог в направлениях международных транспортных коридоров", - сказал глава кабмина.

"В меняющихся геополитических условиях важно переориентировать товарные потоки с недружественных государств на новые перспективные рынки сбыта, в том числе через международные транспортные коридоры", - подчеркнул он. По словам Мишустина, это станет одной из задач обновленной стратегии развития межэкономической деятельности, которую в настоявшее время готовит правительство.

Премьер также указал на то, что с начала 2023 года в стране реализуется пятилетняя госпрограмма "Строительство" и план дорожной деятельности, а в регионах уже стартовал новый проект по модернизации коммунальных сетей.

Кроме того, он обратил внимание на важность строительства отечественных самолетов, вертолетов, локомотивов, водных судов и призвал расширять возможности и решения, имеющие высокий потенциал в туристической индустрии.