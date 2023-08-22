22 августа, 15:43

Путин: в 2024 году ввод в эксплуатацию объектов здравоохранения вырастет в четыре раза

Президент России отметил, что работа по строительству больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов ведется с опережением графика

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Темп запуска в эксплуатацию новых объектов здравоохранения в 2024 году будет увеличен в четыре раза, планируется запустить 7,5 тыс. объектов, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он отметил, что работа по строительству больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов ведется с опережением графика.

"В рамках нацпроекта "Здравоохранение" с 2019 года введено 3,6 тыс. капитальных объектов. Из них 3,5 тыс. в первичном звене здравоохранения. При этом сформирован еще больший задел, и благодаря переносу бюджетных расходов, что называется, влево, на более ранние периоды, мы в четыре раза увеличим ввод объектов здравоохранения в будущем году. Их будет запущено 7,5 тыс. по всей стране", - сказал он. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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