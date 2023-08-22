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Саммит БРИКС - 2023

Президент Бразилии поддержал создание единой расчетной валюты БРИКС

Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что она при этом не должна заменять национальные валюты

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 22 августа. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поддерживает идею создания единой расчетной валюты БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

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"Для того чтобы росли инвестиции, мы должны обеспечить рост доверия, предсказуемости, правовую, политическую и социальную стабильность для частного сектора. Поэтому я выступаю за единую расчетную единицу, которая при этом не заменяла бы наших национальных валют", - сказал он, выступая на заседании Делового совета объединения. 

Теги:
БразилияЛула да Силва, Луис ИнасиуСаммит БРИКС - 2023
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