РФ планирует разблокировать зарубежные активы на 100 млрд рублей для обмена на российские

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство и ЦБ подготовили соответствующий проект указа

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Правительство и ЦБ РФ подготовили проект указа о разблокировании части иностранных активов для обмена на российские. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

"У нас сегодня заблокированные активы более 3,5 млн российских граждан на сумму полтора триллиона рублей. И с учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа "С". На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 млрд рублей, подлежащих розничным инвесторам. И здесь правительство и Центральный банк подготовили соответствующие проект указа, просим вас тоже здесь поддержать это решение", - сказал Силуанов, обращаясь к Путину.

Как отметил глава Минфина, финансовый суверенитет - это не самоизоляция. "Мы приветствуем иностранные инвестиции и работаем над повышением привлекательности нашего рынка. Для этого в августе текущего года принято решение о выплате без ограничений дивидендов иностранцам, которые вкладывают деньги сейчас в российскую экономику, вкладывают деньги в настоящее время. Мы говорим: все объемы вложений, которые будут осуществлять в текущем году и позже, <...> могут быть выведены в виде дивидендов в объеме инвестиций, произведенных в нашу экономику. Мы открываем наш рынок, мы открыты для работы на нашем рынке иностранных инвесторов", - отметил Силуанов.

"У нас неплохой рынок, можно зарабатывать хорошие деньги на инвестиции", - добавил он.