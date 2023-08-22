Для участия в Kazan Digital Week зарегистрировались более 3 тыс. человек

В списке оказались 30 участников из ближнего зарубежья

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек прошли регистрацию для участия в международном форуме Kazan Digital Week. Об этом на совещании организационного комитета сообщил президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов.

"На сегодняшний день [для участия в форуме] зарегистрировано около 3,3 тыс. человек, из них 729 - спикеры", - сказал Минниханов.

Из них, как разъяснил глава региона, более 2,4 тыс. участников из России, и 30 участников из ближнего зарубежья: девять участников из Казахстана, шесть из Белоруссии, пять из Киргизии, три из Узбекистана, по два участника - из Бразилии, Индонезии, Туркмении, Армении, Ирана, и по одному участнику из Азербайджана, Вьетнама, Болгарии, Республики Македония, Монголии, Нигерии, Швейцарии, Хорватии, Перу, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции. Минниханов отметил, что регистрация для участников продолжится до 12:00 19 сентября.

Он рассказал, что в выставочной зоне представят 115 выставочных стендов общей площадью 3,2 тыс. кв. м., а в галерее расположатся шесть экспонатов, серди которых гоночные симуляторы, электромобиль "Атом", демонстрационное поле для "Яндекс.Еды", где покажут работу их роверов. "В рамках выставки форума будет организована уличная площадка для беспилотных транспортных средств общей площадью 500 кв. м, на которой будет организовано тестирование новых образцов, в частности беспилотных автомобилей "ЭвоКарго". Участники форума смогут оценить движение транспортных средств в реальных условиях", - добавил Минниханов.

Министр цифрового развития России Максут Шадаев сообщил о планах министерства пригласить на форум региональных отраслевых заместителей министров по направлениям "образование", "безопасный регион", "социальные карты", "спорт", "культура" и "туризм". Также, планируется привлечение к участию на форуме и в отраслевых секциях разработчиков решений.

Kazan Digital Week пройдет в Kazan Expo с 20 по 22 сентября 2023 года. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.