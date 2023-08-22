Путин заявил, что инфляционное давление в мире вызвано безответственностью некоторых стран

По словам главы государства, решать сложные и комплексные задачи в мире приходится на фоне все более углубляющейся волатильности фондовых, валютных, энергетических и продовольственных рынков

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Значительное инфляционное давление в мире вызвано безответственным поведением некоторых стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Делового форума БРИКС.

По словам главы государства, решать сложные и комплексные задачи в мире приходится на фоне все более углубляющейся волатильности фондовых, валютных, энергетических и продовольственных рынков. "В условиях значительного инфляционного давления, вызванного в том числе безответственными действиями ряда стран по проведению масштабной миссии для сглаживания издержек пандемии, что провоцирует накопления частного и государственного долга", - сказал Путин.

Среди таких задач он назвал, в частности, обеспечение постпандемийного восстановления экономик государств БРИКС, повышение благосостояния граждан, модернизацию промышленности и выстраивание эффективных транспортно-логистических цепочек, стимулирование справедливого трансфера технологий.

Как подчеркнул президент РФ, серьезное негативное влияние на международную экономическую ситуацию также оказывает и "нелегитимная санкционная практика, незаконная заморозка активов суверенных государств, а по сути - попрание всех базовых норм и правил свободной торговли и экономической жизни, которые еще не так давно казались незыблемыми". "Прямым следствием этого стали дефицит ресурсов, усиление неравенства, подъем безработицы, обострение других хронических проблем мировой экономики. Взвинчиваются цены на продовольствие, на базовые сельхозпродукты и зерновые культуры, от чего страдают в первую очередь наиболее уязвимые бедные страны", - указал он.

"Важно, что в таких условиях государства БРИКС усиливают взаимодействие, и наша совместная работа по обеспечению экономического роста и устойчивого развития приносит конкретные, осязаемые результаты: сообща запускаются все новые инфраструктурные и инвестиционные проекты, растут товарные обмены, расширяются отраслевые контакты, - продолжил Путин. - Главное, мы сотрудничаем на принципах равноправия, партнерской поддержки, уважения интересов друг друга, и в этом суть устремленного в будущее стратегического курса нашего объединения, курса, отвечающего чаяниям основной части мирового сообщества, так называемого глобального большинства".