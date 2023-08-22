Путин заявил, что работа по поддержке экономики России идет с должным качеством

Президент России отметил, что первичных размещений акций в РФ "маловато"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Работа по поддержке экономики России идет с должным качеством, хотя есть и вопросы, требующие внимания, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Хотел бы обратить внимание коллег, наших финансовых властей на то, что некоторые вещи все-таки требуют особого внимания. Работа идет должным образом, на хорошем уровне, но тем не менее первичных размещений акций у нас все-таки маловато, прямо скажем", - сказал глава государства, выслушав доклады министра финансов Антона Силуанова и первого заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина.

Путин добавил, что "есть и другие вопросы, требующие дополнительного изучения". "Хотя в целом, конечно, результат, стабильность говорит о том, что работа идет, и она проводится с должным качеством", - отметил президент.