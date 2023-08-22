Путин заявил, что экономика стран БРИКС по паритету покупательной способности обходит G7

Глава государства спрогнозировал этот показатель в 2023 году 31,5% против 30%

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Экономика входящих в БРИКС стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) по паритету покупательной способности обходит государства Группы семи (G7). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Делового форума БРИКС.

"По паритету покупательной способности "пятерка" обходит Группу семи", - отметил глава государства. "Прогноз на 2023 год - 31,5% против 30%", - подчеркнул Путин.

Президент РФ также указал, что доля стран БРИКС, в которых проживает более 3 млрд человек, достигла в мировом ВВП почти 26%.