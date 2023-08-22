Путин заявил, что РФ наращивает поставки топлива и продовольствия Глобальному Югу

Президент России отметил, что страна выступает за налаживание более плотного взаимодействия в рамках БРИКС по вопросу надежного и бесперебойного обеспечения мировых рынков энергетическими и продовольственными ресурсами

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 22 августа. /ТАСС/. Россия последовательно наращивает поставки топлива, продуктов и удобрений в страны Глобального Юга. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Делового форума БРИКС.

"Россия выступает за налаживание более плотного взаимодействия в рамках БРИКС по вопросу надежного и бесперебойного обеспечения мировых рынков энергетическими и продовольственными ресурсами. Мы последовательно наращиваем поставки топлива, сельхозпродукции и удобрений в государства Глобального Юга", - сказал президент.

"Вносим весомый вклад в укрепление общемировой продовольственной и энергетической безопасности, в решение острых гуманитарных проблем, в борьбу с голодом и бедностью в нуждающихся странах", - продолжил Путин.

Эти вопросы, добавил он, подробно обсуждались в ходе недавнего саммита Россия - Африка. "Так, в прошлом году торговля агропродукцией между Россией и государствами Африки выросла на 10% и составила $6,7 млрд, а в январе - июне текущего года увеличилась еще на рекордные 60%. Наша страна является и будет оставаться ответственным поставщиком продовольствия на Африканский континент", - отметил Путин.