Президент ЮАР назвал Африку континентом больших возможностей для инвестиций

Сирил Рамапоса подчеркнул, что континент располагает запасами лития, ванадия, кобальта, платины, палладия, никеля, угля и других минералов, которые необходимы для развития экономики и промышленности

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса назвал Африку континентом больших возможностей для инвестиций, указав на широкий выбор доступных минеральных ресурсов. Об этом он заявил, выступая на сессии "Диалог лидеров на деловом форуме БРИКС".

"Африка - континент больших возможностей для индустриализации в ряде областей. Этот континент богат критически важными минералами, которые будут определять экономический успех в XXI веке", - сказал президент ЮАР.

Рамапоса подчеркнул, что континент располагает запасами лития, ванадия, кобальта, платины, палладия, никеля, угля и других минералов, которые необходимы для развития экономики и промышленности.

Однако, по его словам, африканские страны дали понять, что предпочтут тех инвесторов, которые не просто инвестируют в разработку полезных ископаемых, но и переработают их на месте, чтобы африканские страны экспортировали не сырье, а готовые продукты.

XV саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) начал работу в Йоханнесбурге. Лидеры стран БРИКС участвуют в деловом форуме, организованном председательствующей в Деловом совете БРИКС ЮАР. В зале заседаний международного конференц-центра Sandton собрались представители многочисленных компаний и инвестиционных фондов стран БРИКС, а также ряда африканских государств и международных финансово-экономических организаций.

Саммит является крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на саммите будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.