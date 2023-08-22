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обновлено 22 августа, 16:49
Саммит БРИКС - 2023

Путин: РФ готова вернуться к зерновой сделке, если партнеры выполнят все обязательства

© ТАСС/ Ruptly

Глава государства отметил, что России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 22 августа. /ТАСС/. Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед ней. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС.

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"Мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться. Но вернуться - только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной", - подчеркнул он.

Путин обратил внимание, что России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж, но при этом лицемерно обвиняют ее в сложившейся кризисной ситуации на мировом рынке. Это отчетливо проявилось при реализации зерновой сделки, изначально нацеленной на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам, указал российский лидер.

"Мы неоднократно обращали внимание на то, что за год в рамках сделки с Украины было экспортировано в общей сложности 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% поступили в государства с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая прежде всего Евросоюз. И лишь порядка 3% пришлось на долю наименее развитых стран - то есть меньше 1 млн тонн", - привел статистику он.

Президент РФ констатировал, что ни одно из условий сделки, касающихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было. "Обязательства перед Россией на этот счет попросту игнорировались. Препятствовали даже безвозмездной передаче нами заблокированных в европейских портах минеральных удобрений, хотя речь шла о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться в принципе", - обрисовал ситуацию он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаТурцияРоссияСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
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