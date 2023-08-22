Путин заявил о необратимой дедолларизации в БРИКС

Президент РФ анонсировал, что во время саммита лидеры стран БРИКС подробно обсудят весь спектр вопросов, связанных с переходом на национальные валюты по всем направлениям экономического сотрудничества

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 22 августа. /ТАСС/. Процесс дедолларизации на пространстве БРИКС становится необратимым, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Делового форума объединения.

"Набирает силу объективный, необратимый процесс дедолларизации наших хозяйственных связей, предпринимаются усилия по отработке эффективных механизмов взаимных расчетов и валютно-финансового контроля. Как результат - доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках БРИКС снижается: в прошлом году она составила всего лишь 28,7%", - сказал он.

Путин анонсировал, что во время саммита лидеры стран БРИКС подробно обсудят весь спектр вопросов, связанных с переходом на национальные валюты по всем направлениям экономического сотрудничества. Он отметил, что большая роль в этой работе принадлежит Новому банку развития БРИКС, который "уже уверенно заявил о себе в качестве альтернативы действующим западным институтам развития".

"Логично, что одним из приоритетов взаимодействия "пятерки" в целом стало укрепление взаимосвязанности, создание новых устойчивых транспортных магистралей. Особое значение в этом контексте имеет инициатива Делового совета БРИКС по выработке современных интермодальных логистических решений и развитию железнодорожных транспортных коридоров", - добавил президент РФ.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР.