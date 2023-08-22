Президент Бразилии заявил, что БРИКС будет локомотивом роста мировой экономики в 2024 году

По данным МВФ, рост в развитых странах сократится до 1,4% в 2024 году, в развивающихся странах он составит 4% за тот же период, указал Луис Инасиу Лула да Силва

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 22 августа. /ТАСС/. Рост мировой экономики в следующем году будет обеспечен в основном за счет вклада развивающихся стран, а БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) станет главной движущей силой этого процесса. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"С момента нашей первой встречи наш вклад в мировую экономику растет. Мы уже опережаем G7. Согласно прогнозам, рынки развивающихся стран покажут лучшие результаты развития в ближайшие годы. По данным МВФ, рост в развитых странах сократится до 1,4% в 2024 году, в развивающихся странах он составит 4% за тот же период. Это говорит о том, что именно развивающиеся страны обеспечат рост мировой экономики, а БРИКС станет движущей силой [этого процесса]", - сказал бразильский лидер, выступая на заседании Делового совета объединения.