Путин: завершаются переговоры о бесплатных поставках зерна из РФ шести странам Африки

Президент ранее называл среди этих шести стран Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 22 августа. /ТАСС/. Переговоры о безвозмездных поставках по 25-50 тыс. тонн зерна из России шести африканским странам находятся в завершающей стадии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Делового форума БРИКС.

"В качестве первого шага нами принято решение безвозмездно направить шести африканским странам по 25-50 тыс. тонн зерна, обеспечив в том числе и бесплатную доставку этих грузов. Переговоры с партнерами завершаются", - сказал российский лидер, говоря о готовности заместить украинское зерно нуждающимся странам после прекращения зерновой сделки.

Ранее Путин называл среди этих шести стран Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею.

"Неоднократно говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи нуждающимся государствам, тем более что у нас в нынешнем году вновь ожидается отличный урожай", - подчеркнул президент РФ.

Действие зерновой сделки - заключенного в июле 2022 года соглашения о коридоре для судов с украинским зерном - прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована. Тем не менее в Москве заявили, что готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся России.