РФ может заместить поставки украинского зерна на коммерческой и безвозмездной основе

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 22 августа. /ТАСС/. Россия готова заместить нуждающимся странам украинское зерно как на коммерческой, так и на бесплатной основе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам делового форума БРИКС.
"Неоднократно говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи нуждающимся государствам, тем более что у нас в нынешнем году вновь ожидается отличный урожай", - сказал российский лидер.