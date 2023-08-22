РФ может заместить поставки украинского зерна на коммерческой и безвозмездной основе

Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране в 2023 году "ожидается отличный урожай"

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 22 августа. /ТАСС/. Россия готова заместить нуждающимся странам украинское зерно как на коммерческой, так и на бесплатной основе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам делового форума БРИКС.

"Неоднократно говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи нуждающимся государствам, тем более что у нас в нынешнем году вновь ожидается отличный урожай", - сказал российский лидер.