22 августа, 16:14,
обновлено 22 августа, 16:29
Саммит БРИКС - 2023

РФ может заместить поставки украинского зерна на коммерческой и безвозмездной основе

© Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что в стране в 2023 году "ожидается отличный урожай"

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 22 августа. /ТАСС/. Россия готова заместить нуждающимся странам украинское зерно как на коммерческой, так и на бесплатной основе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам делового форума БРИКС.

Читайте также
Что известно о прекращении зерновой сделки

"Неоднократно говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи нуждающимся государствам, тем более что у нас в нынешнем году вновь ожидается отличный урожай", - сказал российский лидер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация