Путин подтвердил планы достичь углеродной нейтральности экономики РФ до 2060 года

Президент России отметил, что страна исходит из того, что "выполнению климатических целей могут способствовать самые разные технологии"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подтвердил планы достичь углеродной нейтральности российской экономики не позднее 2060 года. Об этом глава государства заявил в видеообращении к участникам Делового форума БРИКС.

"В нашей стране последовательно реализуется национальная стратегия низкоуглеродного развития. Планируем достичь углеродной нейтральности российской экономики не позднее 2060 года, в том числе за счет внедрения технологических инноваций, модернизации инфраструктуры для доступа к недорогой и чистой энергии, сохранения экосистем на суше и море", - сказал российский лидер.

При этом, добавил он, РФ исходит из того, что "выполнению климатических целей могут способствовать самые разные технологии, в том числе те, что уже давно используются, такие как атомная генерация, гидроэнергетика, газовое моторное топливо".

По словам Путина, важно продолжать развивать сотрудничество в рамках БРИКС в области декарбонизации экономики, снижения антропогенного воздействия на природу, адаптации к изменениям климата. "Россия готова к совместной работе для продвижения более сбалансированных подходов к климатической проблематике на международной арене", - указал президент.