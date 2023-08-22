В Ростовской области рост спроса на бензин связали с маршрутом через новые регионы

Как заверили в министерстве промышленности и энергетики региона, нефтебазы области имеют достаточный запас топлива

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 августа. /ТАСС/. Повышение спроса на бензин в Ростовской области связано с использованием автомобилистами нового маршрута в Крым через новые регионы России, ростом "морского" трафика и сезонным ростом потребности аграриев в ГСМ. При этом все нефтебазы имеют достаточный запас топлива, сообщили журналистам в министерстве промышленности и энергетики региона.

"На территории Ростовской области отмечается повышенный спрос на моторное топливо на автомобильных заправочных станциях. Одной из причин увеличения потребления моторного топлива стала возросшая нагрузка на АЗС в связи с рекомендациями Министерства транспорта России по использованию автомобилистами альтернативного маршрута движения в новые регионы, с целью уменьшения потока автотранспортных средств по Крымскому мосту, а также в связи с сезонным повышением потребности аграриев и отдыхающих, следующих на море на собственном автотранспорте", - говорится в сообщении.

По информации властей, АЗС в регионе работают в штатном режиме, все нефтебазы области имеют достаточный запас топлива - около 7-10 дней. Сбоев с поставками топлива как в регион, так и на АЗС нет. Вопросы, связанные с логистикой, решаются в плановом режиме, уточнили в министерстве.

По данным Ростовстата, только в июле рост стоимости бензина в регионе относительно июня составил почти 3,7%. Как сообщает корреспондент ТАСС, до мая - июня цена на бензин Аи-95 на одной из АЗС в Ростовской области составляла 53,9 рубля, сегодня литр этой марки бензина стоит 60,9 рубля.