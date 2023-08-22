22 августа, 16:27

Молодые врачи и медсестры Рязанской области будут получать ежегодные выплаты

Их размер будет варьироваться от 50 до 100 тыс. рублей

ТАСС, 22 августа. В Рязанской области ввели ежегодные выплаты для выпускников-медиков, устроившихся работать в скорую помощь или учреждения первичного звена здравоохранения. Молодые врачи в течение первых пяти лет будут получать по 100 тыс. рублей, средний персонал - по 50 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Молодым врачам и среднему персоналу, устроившимся работать после окончания обучения в скорую помощь или учреждения первичного звена здравоохранения, предусмотрены ежегодные выплаты. По 100 и 50 тыс. рублей соответственно специалисты будут получать в течение первых пяти лет", - говорится в сообщении.

Новая мера поддержки была озвучена 22 августа на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Павел Малков. Она направлена на привлечение молодых специалистов в медучреждения Рязанской области. 

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