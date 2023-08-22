Путин назвал поддержку МСП одним из приоритетов сотрудничества в БРИКС

Глава государства отметил, что эта часть повестки подразумевает "содействие самым широким слоям занимающихся бизнесом граждан в вопросах административного и налогового регулирования, цифровизации, электронной торговли, участия в цепочках добавленной стоимости"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Помощь малым и средним предпринимателям (МСП) входит в число важных направлений работы стран БРИКС, заявил президент России Владимир Путин, выступая на деловом форуме объединения.

"В числе приоритетных направлений взаимодействия видим и дальнейшую координацию подходов участников БРИКС по тематике поддержки малых и средних предприятий. Это важная часть общей экономической повестки "пятерки", подразумевающая содействие самым широким слоям занимающихся бизнесом граждан в вопросах административного и налогового регулирования, цифровизации, электронной торговли, участия в цепочках добавленной стоимости", - сказал российский лидер.

Он отметил, что благодаря программам государственной поддержки предприниматели стран БРИКС успешно адаптируются и к постоянно меняющейся ситуации на глобальных рынках, находят новых партнеров и новые каналы сбыта, привлекают дополнительное финансирование, все активнее используют современные технологии.