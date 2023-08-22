В ООН попросили о срочной финансовой поддержке гуманитарной операции в ДР Конго

Глава представительства ВПП в ДРК Питер Мусоко сообщил, что программе нужно $728 млн

ЖЕНЕВА, 22 августа. /ТАСС/. Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) обратилась к правительствам, донорам и организациям-партнерам с просьбой о срочной поддержке гуманитарной операции, проводимой ею в Демократической Республике Конго (ДРК). Дефицит финансирования программы помощи на ближайшие шесть месяцев составляет $567 млн, заявил на брифинге в Женеве глава представительства ВПП в ДРК Питер Мусоко.

"Финансирование почти иссякло", - сказал он. "ВПП требуется $728 млн на меры реагирования в восточном регионе. К сожалению, мы столкнулись с ошеломляющим дефицитом финансирования в размере $567 млн, что эквивалентно 78% средств, необходимых на следующие шесть месяцев", - отметил Мусоко. Ситуация на востоке ДРК "требует немедленного внимания, на карту поставлены жизни людей", отметил глава представительства ВПП, призвав "предотвратить гуманитарную катастрофу". "Мы просим правительства, доноров и гуманитарных партнеров поддержать нас в это трудное время", - подчеркнул он.

Мусоко напомнил, что "продолжающаяся политическая нестабильность и вооруженные конфликты в ДРК разрушили системы производства и распределения продуктов питания". В ДРК 25,8 млн человек живут в условиях "отсутствия продовольственной безопасности". Около 6,7 млн из них - это жители восточных провинций - Итури, Северное Киву и Южное Киву. В этом регионе 4,4 млн человек "страдают от недоедания".