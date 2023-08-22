Путин заявил о наличии средств на казначейские кредиты регионам

Глава государства отметил, что этот вопрос необходимо обсудить с Минфином

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Средства на предоставление регионам дополнительных казначейских кредитов есть, но необходимо проработать этот вопрос с Минфином, так как это влияет на макроэкономическую стабильность. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Что касается дополнительных кредитов регионам, средства в целом есть. Это вопрос не только проработки с ведомствами и с регионами, которые теряют определенные деньги. Но и необходимо проработать с финансовыми властями, потому что здесь возникают вопросы макроэкономической стабильности", - сказал президент, комментируя инициативы предоставлять субъектам РФ казначейские кредиты, чтобы позволить в полной мере проявиться эффекту от получения инвестиционного налогового вычета.

В частности, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин обратил внимание на то, что "регионам невыгодно давать инвестиционный налоговый вычет, потому что они теряют деньги сегодня, а получат их через три года". "Если на эти три года дать казначейские кредиты, бюджетные кредиты, то тогда по-другому заработает этот механизм", - сказал он.