Россельхознадзор сообщил о возможности РФ существенно нарастить экспорт пшеницы во Вьетнам

Это связано с исключением бодяка полевого из перечня карантинных для вьетнамской стороны объектов, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россия получила возможность существенно нарастить экспорт пшеницы во Вьетнам благодаря исключению бодяка полевого из перечня карантинных для Вьетнама объектов. Об этом сообщил Россельхознадзор.

"По итогам многолетней работы Россельхознадзора с уполномоченными органами Вьетнама, вьетнамская сторона скорректировала фитосанитарные требования, исключив из перечня карантинных объектов бодяк полевой. С учетом емкости вьетнамского рынка, ежегодно импортирующего до 4,7 млн тонн пшеницы, исключение бодяка полевого из перечня карантинных для Вьетнама объектов позволит российским экспортерам зерна в полной мере реализовать экспортный потенциал, значительно нарастив поставки пшеницы в эту страну", - говорится в сообщении.

Как отметило ведомство, российские производители и экспортеры зерна ранее были вынуждены многократно проводить очистку экспортной партии зерна, что приводило к увеличению финансовых и временных издержек. При этом ни одна из существующих современных систем очистки не могла гарантировать 100% степень очистки.

Таким образом, обнаружение вьетнамской стороной этого объекта в экспортных партиях российской пшеницы привело к значительному снижению объемов отгрузок зерна на вьетнамский рынок и переориентации российских экспортеров на работу с другими странами-покупателями, для которых бодяк полевой не являлся карантинным объектом.